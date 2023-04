Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zuletzt zwei Niederlagen zu Saisonbeginn geht beim Handball-Drittligisten TSG Haßloch die Angst um, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld in der Staffel F zu verpassen. Im dritten Spiel dieser Runde erwarten die Bären (Samstag, 19.30 Uhr, TSG-Sportzentrum) die SG Pforzheim-Eutingen. Sie müssen auf Torjäger Jan Triebskorn und Kreisläufer Lars Hannes verzichten. Dennoch will die Mannschaft gegen die Goldstädter die ersten Punkte einfahren.

Trainer Thomas Müller wirkt aktuell sehr nachdenklich. Die beiden Niederlagen gegen die HG Saarlouis, aber auch im Pfalzderby gegen den SV 64 Zweibrücken haben seine Sorgen verschärft.