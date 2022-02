Die Handballerinnen der TSG Haßloch bleiben als einzige Mannschaft in der Pfalzliga auch nach 13 Spielen ohne Punktverlust. In einer Nachholpartie haben sie zu Hause die VTV Mundenheim II mit 41:26 (21:17) besiegt.

Die Haßlocherinnen warfen zum dritten Mal in dieser Saison in einer Pfalzliga-Partie mehr als 40 Tore. Lena Motz war dabei neben Jessica Glaser und Lucie Krein eine von drei Haßlocherinnen, die jeweils achtmal trafen. Der Gast habe der TSG in der zweiten Hälfte nichts entgegenzusetzen gehabt, informiert die TSG Haßloch. Am Sonntag, 6. März, 15.30 Uhr, tritt die TSG bei Schlusslicht SG Lambsheim/Frankenthal an. Am 13. März, 15 Uhr, kommt der Tabellenzweite HSG Landau/Land ins TSG-Sportzentrum.