Der Handballsport in den Dritten Ligen zählt nach Auffassung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Handball-Bund (DHB) nun doch wohl in den Bereich Profisport. Das geht aus einem Schreiben hervor, das der DHB den betroffenen Vereine jetzt zugeschickt hat. Auch die TSG Haßloch hat das Schreiben erhalten. Sie spielt in der Staffel Mitte der Dritten Liga.

„Wir kämpfen darum, dass unsere Vereine die Möglichkeit haben, ihre Trainingsarbeit fortzuführen“, erklärt Axel Kromer, Vorstand Sport im DHB. „Wir haben aktuell den Spielbetrieb ausgesetzt und müssen überlegen, welche Voraussetzungen es zu schaffen gibt, um einen sicheren Wettkampfsport zu liefern. Das ist keine einfache Aufgabe.“

Aktuell haben die vier pfälzischen Drittligisten TuS 04 Dansenberg, SV 64 Zweibrücken, TSG Haßloch und TV Hochdorf ihren Trainingsbetrieb wie im gesamten Amateursport ausgesetzt. „Um eine bundesweite einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten und auch wettbewerbsverzerrende Voraussetzungen für die einzelnen Vereine zu verhindern, ist der Zugang zu Sportstätten für die Vereine der Dritten Liga von den zuständigen Behörden im November zu ermöglichen“, schreibt der DHB in seiner Mitteilung an die Klubs.

Über den Zeitpunkt einer Fortführung der Saison ist noch nicht entschieden. Dennoch haben bereits einige Vereine angekündigt, dass sie am Wochenende des 21./22. November wieder spielen wollen. Planmäßig stünde am 21. November, 19.30 Uhr, für die TSG Haßloch ein Heimspiel gegen den Tabellendrittletzten TuS Opladen auf dem Programm.