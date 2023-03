Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

29 Jahre nach dem letzten Titelgewinn bei den Deaflympics hat das Nationalteam des Deutschen Gehörlosen-Sportverbands in Brasilien das Finale erreicht. In der Vorrunde war der Bundestrainer nicht immer dabei.

Es dauert einen Moment, bis die erste Enttäuschung über die verpasste Goldmedaille im Handball-Finale der Deaflympics in Caxias do Sul in Brasilien verflogen ist. Dann strahlt auch Bundestrainer Alexander