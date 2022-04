Die Hammpeter in Lachen-Speyerdorf feiern am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wieder das Hammpeter-Fest. Günter Freytag wird während der Festeröffnung mit Weinprinzessin und Ortsvorsteher dann auch die Leitung der Gruppe an Thomas Hammann übergeben. Die Gäste können sich Freytag zufolge am Sonntag in der Bauerndoktor-Gros-Straße auf Musik, Deftiges zum Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen freuen. Die Hammpeter-Brunnengemeinschaft existiert seit 1986 und engagiert sich bei vielen Projekten im Weindorf.