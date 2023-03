Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn am Sonntag die besten deutschen Hammerwerfer in Haßloch versuchen, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, ist auch der deutsche Meister Tristan Schwandke dabei. Doch das ist gar nicht so selbstverständlich. Als Kind hätte er beinahe ein Bein verloren.

Am Pfingstsonntag fliegt der Hammer in Haßloch. Beim Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio geht es für die besten Werferinnen und Werfer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes