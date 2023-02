Im Bereich des Hambacher Wegs in Lachen-Speyerdorf wurde am Samstag in mehr als ein Dutzend Gartenhäuschen eingebrochen. Nach Angaben der Neustadter Polizei machten die unbekannten Täter auch vor mehreren Wohnwägen nicht halt. Die Ermittlungen hätten verschiedene Spuren ergeben, die sichergestellt worden seien. Weil der Tatort sehr weitläufig sei, seien noch nicht alle Geschädigten bekannt. Daher bittet die Polizei mögliche weitere Betroffene, sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.