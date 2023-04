Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Besuch des Hambacher Schlosses schnell einen Kaffee trinken gehen? Im Restaurant 1832 am historischen Gebäude ist das zwar möglich. Die Gaststätte schließt aber zwei Stunden früher als das Schloss, was ein Hambacher nicht nachvollziehen kann.

Über das Jahr kann Erich Glas Gäste aus dem In- und Ausland in seinem Weinhaus Paradies begrüßen. Wer von weiter weg kommt und in seiner Pension in Hambach nächtigt,