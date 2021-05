Eine Corona-Schnellteststation vor der Haustür, die vor allem den Besuchern der Gastronomie zugute kommt: Dieses Angebot wird seit Mai in Hambach gemacht. Dafür engagieren sich viele, Standort ist beim Weingut Schäffer. Allerdings gibt es noch Luft nach oben.

Im alten Kelterhaus des Weinguts Schäffer in Hambach herrscht seit 1. Mai ein Betrieb, den das historische Gebäude noch nie gesehen hat. Markierte Wege führen hinein, im Innern werden persönliche Daten erfasst und den auf diese Weise registrierten Gästen ein Wattestäbchen in die Nase geschoben. An Christi Himmelfahrt ist dafür Hedda Brockmeyer vom „Theater in der Kurve“ ehrenamtlich im Einsatz.

„So, Achtung, noch einmal, danke, das war’s“, redet Brockmeyer einem Testwilligen gut zu, der still auf seinem Stuhl den Nasenabstrich über sich ergehen lässt. Brockmeyer ist eine der derzeit zehn vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) geschulten Mitarbeiter des Weinguts. Im Anschluss steht sie in der umfangreichen Schutzkleidung neben ihrem Testträger am PC, um das Ergebnis zu ermitteln. Die notwendige Software hat das Neustadter Rote Kreuz bereitgestellt, ebenso die Tests und das nötige Wissen für die Ehrenamtlichen. Testen lassen kann sich jeder, egal, wofür der Test gebraucht wird. Kinder können sich mit „Testlollies“ (Tupfer zum Lutschen) testen lassen.

Erst zwei positive Fälle

Und so warten in der Schlange nicht nur Hambacher, sondern beispielsweise auch Besucher aus der Umgebung. Gerd Wiessler aus Maikammer hat sein Ergebnis nach etwa 15 Minuten per QR-Code auf seinem Handy. Wer keines hat, erhält das Ergebnis auf Papier. „Ich will nach einem negativem Test die Gastronomie im Weingut Schäffer genießen“, hofft Wiessler. Ein solches Angebot vermisse er in Maikammer. Seine Hoffnung erfüllt sich, er ist negativ. Bislang habe es nur zwei positive Fälle gegeben, die dann dem Gesundheitsamt gemeldet worden seien, so Brockmeyer.

Hambacher Gastronomen hatten sich zusammengetan, um diese Teststation möglich zu machen. Von ihr versprechen sie sich Vorteile für ihre Außengastronomie. Auch Ortsvorsteherin Gerda Bolz ist begeistert von der Idee, obwohl sie ihr zusätzliche Arbeit beschert hat. „Ich finde das Engagement vom Weingut Schäffer toll“, so Bolz. Deshalb unterstützt sie es, indem sie selbst Dienst macht, weitere Helfer sucht und Dienstpläne für die mittlerweile über 20 Ehrenamtlichen erstellt.

Freiwillige gefragt

Denn ohne die Freiwilligen läuft es nicht, wie Weingutchef Andreas Schäffer und seine Geschäftspartnerin Bernadette Feiler festgestellt haben. Doch auch die Profis unterstützen, wo es geht, allen voran das DRK. „Wir kümmern uns um die Software, die Testmaterialien und auch die Sicherheitsvorkehrungen und Schulungen, denn schließlich soll nichts schieflaufen“, so der Neustadter DRK-Chef Tassilo Willrich. Mit der bisherigen Arbeit des Weinguts ist er sehr zufrieden ist.

Fürs Personal wiederum sorgen die Gastronomen, nur bei Engpässen springt das DRK ein. Indes ist es bereits durch die großen Teststationen in der Kernstadt stark gefordert und Willrich insofern nicht traurig darüber, dass andere Neustadter Weindörfer dem Hambacher Beispiel noch nicht gefolgt sind. Zudem fährt ab Montag der mit DRK-Aktiven besetzte städtische Testbus durch die Ortsteile. Dafür würden noch dringend Busfahrer gesucht, sagt Willrich.

Zuschuss von Stiftung

In Hambach engagierten sich neben dem Weingut Schäffer derzeit das Restaurant Delphi, der Fuxbau und das Sportheim „Haus am Weinberg“ finanziell für die Schnellteststation, informiert Bolz. Zudem gab die Hambach-Stiftung 1000 Euro dazu. Weil an Pfingsten weitere Hambacher Gaststätten ihre Außengastronomie öffnen wollten, hofft Bolz noch auf zusätzliche Unterstützer. „Aber auch beispielsweise Ärzte oder Arzthelferinnen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, wären uns willkommen“, sagt Schäffer.

Rund 400-mal wurde seit 1. Mai getestet, zieht DRK-Chef Willrich Bilanz. Solange sich bei ihnen Gastronomie, Weingut und Testungen gemeinsam organisieren ließen, bleibe die Station erhalten, erklärt Bernadette Feiler. „Hoffentlich ist das Testen für die Außenwirtschaft bei weiter sinkenden Inzidenzwerten bald vorbei“, wünscht sich Pächterin Sabine Baum vom „Haus am Weinberg“. Sie unterstützt die Hambacher Aktion vor allem deshalb, weil sie sich mit ihren Gastronomie-Kollegen und -Kolleginnen solidarisch zeigen will.

Info:

Die Teststelle in der Schlossstraße 100 in Hambach ist unter Telefon 06321/8551980 für Terminvereinbarungen zu erreichen, kann aber auch spontan angelaufen werden. Geöffnet ist sie von Mittwoch bis Sonntag, 14 Uhr bis 19 Uhr, online-Anmeldung unter „Teststelle Hambach“ auf www.neustadt-hambach.de möglich. Wer ehrenamtlicher Tester werden möchte, kann sich auch bei der Ortsverwaltung unter Telefon 06321/2831 melden. Ehrenamtliche Busfahrer melden sich unter www.drk-neustadt.de.