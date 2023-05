Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Versprechen „Lebendiger Wind – von der Pflanze zum Klangrausch“ lockten die Neustadter Musikerinnen Jennifer Harris und Andrea Baur am Sonntag ins „Theater an der Kurve“ nach Hambach. Der Tag fing mit selbstgebauten Tröten an und endete in einem konzertanten Reigen dutzender Rohrblattinstrumente – fürwahr keine Luftnummer.

Trara Trara, Tröt Tröt und Tatarata – hier muss was los sein. Wer sich am Sonntag dem „Theater an der Kurve“ in Hambach näherte, dem erging es wie