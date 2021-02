Zwar war der Gang von Haustür zu Haustür dieses Jahr pandemiebedingt nicht möglich. Doch hat das die Sternsinger in Hambach nicht davon abgehalten, Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Mit Abstand und ohne Lieder.

Die Häuser von Gläubigen mit Aufschriften über der Haustür segnen und dabei Spenden sammeln: Unter Corona-Bedingungen war das in diesem Jahr gar nicht so einfach. „Sternsingen trotz Corona – Corona trotzen!“ lautete deshalb das Motto, sagt Gabriele Stüber, eine der Betreuerinnen der Hambacher Sternsinger. Sie wollten auch dieses Jahr nicht darauf verzichten, sich für Kinder anderswo einzusetzen – diesmal für Projekte in Bethlehem, Burundi und der Ukraine.

Kontaktlos war also das Gebot der Stunde. Auch wenn es zu Begegnungen mit Abstand kam, fehlten die kurzen Gespräche mit den Menschen und der Gesang, so Stüber. Der bekannte Vortrage-Stern war bei manchen der Betreuer auch dabei. Damit das Ganze nicht zu anonym wurde, haben die Hambacher Sternsinger gar einen Film produziert.

Spenden höher als erwartet

Die Idee kam von Pfarrer Michael Paul, der zum 6. Januar einen Impuls auf der Internetseite der Pfarrei Heilig Geist setzen wollte. Schnell war Hilfe bei der Hand. Die drei Geschwisterkinder Hendrik, Gesa und Lennard sowie ihre engagierten Eltern drehten einen Auftritt mit kurzer Anmoderation hinter der Jakobuskirche. Das Ergebnis, das im Verbund mit den Sternsingern aus Duttweiler und Lachen entstand, ist auf der Website der Pfarrei zu finden unter www.pfarrei-nw-heilig-geist.de oder direkt über https://bit.ly/3jcrf8P. Selbst ins SWR-Radio haben es die Hambacher Sternsinger am Dreikönigstag bei der Morgenandacht von Pfarrerin Anja Behrens aus Kaiserslautern geschafft.

Gespannt waren die Sternsinger und ihre Betreuer, wie sich diese so ganz andere Aktion auf die Spenden auswirken würde. Und sie staunten nicht schlecht, als die Umschläge mit den Spenden sowie Begleitbriefe voller Ermutigungen eintrafen. „Die Zeilen belegten, wie sehr sich die Menschen über den Segen gefreut haben“, teilt Michael Landgraf, Leiter des Religionspädagogischen Zentrums der Evangelischen Landeskirche in Neustadt, mit. Dies habe sich auch anhand der Spenden in Höhe von rund 18.000 Euro gezeigt, davon rund 12.000 Euro per Überweisung. Der Betrag sei im Vergleich zum Vorjahr (rund 23.000 Euro kein so großer Einbruch, wie manche befürchtet hatten. Und doch hoffen die Sternsinger – und garantiert nicht nur sie –, dass ein Sternsingen ohne Treffen und Gesang nur eine Ausnahme war.