Nach der Eröffnung am letzten Wochenende stehen nun in der Sommertheaterreihe des Hambacher „Theaters in der Kurve“ von Freitag bis Sonntag die nächsten drei Termine an.

Dabei präsentiert das durch zahlreiche Hambach-Gastspiele bekannte Improtheater-Duo „Stupid Lovers“ aus Karlsruhe zunächst am 2. Juli um 20 Uhr im Garten des Weinguts Schäffer sein Programm „Kleine Freiheiten“. Am 3. Juli folgt an gleicher Stelle um 20 Uhr die Wiesbadener Schauspielerin mit ihrem als „interaktives Liebeskabarett“ angekündigten Programm „Last Love Radio Show“, in dem sie sich mit den elementaren Fragen zum Thema Liebe befasst: Was ist Liebe überhaupt? Wie funktioniert sie? Wie hält sie länger? Am 4. Juli um 17 Uhr ist dann wieder das „Theater in der Kurve“ selbst Spielort einer Indoor-Veranstaltung, bei der die beiden Haardter Alte-Musikspezialistinnen Jennifer Harris und Andrea Baur zusammen mit Hausherrin Hedda Brockmeyer unter dem Titel „Die Zeit im weißen Kleid“ der Musik und Literatur der Zeit um 1800 huldigen. Karten für alle drei Veranstaltungen (je 18 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt (06321/88930, kontakt@quodlibet.de).