Wie sich am Sonntag Freizeitspaß und ein kirchliches Sakrament gut ergänzt haben.

Wer am Sonntagmorgen im Hambacher Schwimmbad war, konnte sich schon mal verwundert die Augen reiben. Denn für ein Schwimmbad geschah dort Ungewöhnliches. Dass aber alles seine Richtigkeit hatte, darauf verwies Stephan Oberlinger, Pfarrer in Lachen-Speyerdorf. Die Kooperationszone aus den protestantischen Kirchengemeinden Hambach, Maikammer, Edenkoben und Lachen-Speyerdorf hatte zum Tauffest ins Freibad eingeladen.

Ins Auge fiel das durch den Altar auf der Liegewiese. Doch auch die Fahnen der Evangelischen Kirche Deutschland zeigten schnell, um was es hier ging. Und so wurden die normalen Schwimmbadgeräusche ergänzt durch einen Gottesdienst mit 27 Täuflingen im Babybecken. Dieses besondere Angebot hatte viele Eltern dazu bewegt, ihre Kinder taufen zu lassen, unter anderem Pasqual und Vanessa Gemming aus Lachen-Speyerdorf.

Im Doppelpack

„Wir haben einen Zettel bekommen, dass dieser Taufgottesdienst stattfindet, und wurden gefragt, ob wir nicht teilnehmen wollen. Die Idee hat uns gut gefallen, darum haben wir uns angemeldet“, erzählt Pasqual Gemming. Getauft im Beisein von Familie und Freunden wurden ihre Kinder Marc (21 Monate) und Lilja (vier Monate).

Pfarrer Oberlinger freute sich, dass der Taufgottesdienst ein Erfolg war: „Wir haben über verschiedene Orte nachgedacht, aber das große Gelände, der Schatten, die vorhandene Infrastruktur“, das alles habe für das Hambacher Bad gesprochen. „Wir wollten raus aus der Kirche, dorthin, wo die Leute sonntags gerne sind“, ergänzte Pfarrer Oliver Jaehn aus Hambach.

Mit Rosenblüten

Gottesdienst wurde auf der großen Liegewiese gefeiert, bevor die Täuflinge von den fünf Pfarrern im mit Rosenblüten verzierten Babybecken in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen wurden. 300 Menschen waren zum Gottesdienst gekommen und konnten sich im Anschluss noch im Schwimmbad abkühlen. „Für alle Gottesdienstbesucher haben wir den Eintritt übernommen“, so Pfarrer Jochen Keinath aus Maikammer.

Bei den Taufen herrschte eine ausgelassene Stimmung, es wurde viel gelacht, gejubelt und applaudiert. „Ein schönes Erlebnis“, fasste eine Teilnehmerin zusammen. Auch Familie Gemming hat es gefallen. „Das war super, für die Kinder nicht zu lang und insgesamt gut organisiert“, so Pasqual Gemming. „Wir wären auch in die Kirche gegangen, aber das war etwas ganz Besonderes.“

Gern eine Wiederholung

Stephan Oberlinger freute sich, dass der Gottesdienst gut ankam: „Das war das erste Mal, dass wir so etwas in der Kooperationszone gemacht haben. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem war es auch für die Eltern etwas Besonderes, mit ins Wasser zu gehen.“ Das bestätigte Gemeindediakon Gerd Rieger: „Ich bin sehr zufrieden, es war eine großartige Erfahrung. Die Taufen im Becken waren sehr beeindruckend, auch spirituell.“ Rieger und Judith Geib, Pfarrerin in Edenkoben, können sich gut vorstellen, so etwas noch einmal anzubieten. Geib: „Es war eine sehr gute und nette Zusammenarbeit.“