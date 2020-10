Pünktlich von Samstag, 3. Oktober, dem „Tag der Deutschen Einheit“, an zeigt das Hambacher Schloss die von der „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ erarbeitete Wanderausstellung „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel“, die auf 19 Schautafeln in Wort und Bild die Umbrucherfahrungen der Ostdeutschen nach der Wende 1989 und deren Fortwirken bis heute thematisiert. Sie ruft die innerdeutsche Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Zeit der Wiedervereinigung in Erinnerung und erzählt vom Willen, die SED-Diktatur aufzuarbeiten, aber auch von der Verzweiflung, die mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit einherging. Weitere Themen sind die Gleichzeitigkeit von Sanierung und Rückbau der ostdeutschen Städte, die Situation der Frauen und Familien sowie die Jugendkultur zwischen Techno, Punk und Rechtsradikalismus. Zu sehen sind dabei zeitgenössische Bilder namhafter Fotografen sowie Texte des Historikers und Publizisten Stefan Wolle. Zeitzeugeninterviews sind per QR-Code abrufbar. Die Schau läuft bis 1. November zu den normalen Öffnungszeiten des Schlosses täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Besuch ist im normalen Eintrittspreis inbegriffen.