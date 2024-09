Am Donnerstag, 12. September, findet in der Zeit von 15.10 bis 16.10 Uhr ein feierliche Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim sowie des ABC-Abwehrbataillons 750 aus Bruchsal auf dem Hambacher Schloss statt. Daher gelten besondere Zufahrtsregelungen sowie Sicherheitsmaßnahmen. Die Anreise mit einem Auto oder Reisebus ist an diesem Tag nicht möglich, sondern nur mit dem öffentlichen Personennahverkehr sowie mit Zweirädern. Fußgänger und Wanderer kommen ohne Hindernisse zum Schloss, auch der Besuch der Ausstellung ist möglich. Gäste sollten sich allerdings auf eine Taschen- und Ausweiskontrolle einrichten. Wegen des Gelöbnisses kann man am Donnerstag nicht alle Teile des Schlosspark aufsuchen.