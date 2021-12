Ein Stück Heimat auf dem Gebäckteller – das ist das Ziel eines neuen Angebots der Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). Denn ab sofort gibt es Plätzchenausstecher in Form des Hambacher Schlosses und der Neustadter Stiftskirche. Die Plätzchenausstecher sind laut Stadtverwaltung aus haltbarem Edelstahl, lebensmittelecht, langlebig und spülmaschinengeeignet. „Sie zaubern mit ihren unverwechselbaren Silhouetten ein Stück Neustadt in die Plätzchendose“, heißt es in der Mitteilung. Ein Ausstecher kostet 4,50 Euro, das Doppelpack kostet 7,50 Euro. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information am Hetzelplatz und auch im Onlineshop (https://shop.neustadt.eu/). Zusätzlich gibt es die Ausstecher bei der Buchhandlung Quodlibet (Kellereistraße 10) oder beim Bau- und Förderverein der Stiftskirche. Die Tourist-Information ist laut Mitteilung der Stadt am Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Montag, 6. Dezember, schließt sie bis auf Weiteres immer um 13 Uhr.