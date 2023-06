Den zweiten Protestzug der sogenannten Weißen an Pfingsten zum Hambacher Schloss nehmen SPD und Grüne in Neustadt zum Anlass für einen politischen Vorstoß. In einem gemeinsam verfassten Papier heißt es: „Wir sehen mit Sorge, dass sich Neustadt und das Hambacher Schloss zu einer neuen ,Pilgerstätte’ demokratiefeindlicher, rechtspopulistischer bis rechtsextremer Strömungen entwickelt. Dem müssen wir als aufrechte Demokraten mit friedlichen und kreativen Mitteln entgegentreten.“ Da die Organisatoren der sogenannten Weißen, deren Aufruf an Pfingsten 2800 Teilnehmer gefolgt waren, bereits für 2024 wieder zu einer Demo aufgerufen haben, fordern SPD und Grüne, dass sich die Stadt frühzeitig mit diesen Plänen befasst, politische Standpunkte formuliert und eigene Konzepte zur Nutzung des Schlosses rund um den Jahrestag des Hambacher Fests entwickelt. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) zeigt sich grundsätzlich einverstanden mit den Aussagen von Grünen und SPD und offen für einen solchen politischen Diskurs. Eine solche Aussprache sei ohnehin geplant und werde demnächst stattfinden, da bei diesem Thema und der weiteren Planung sehr viele Aspekte zu berücksichtigen seien.