(Aktualisiert um 18.16 Uhr) Nahezu reibungslos ist am Pfingstsonntag in Neustadt ein Demonstrationszug mit laut Polizei rund 2800 Teilnehmern verlaufen. Die Teilnehmer zogen von der Innenstadt auf einen Parkplatz bei Hambach, von dort ging es für etwa 1500 Menschen weiter hinauf aufs Hambacher Schloss. Die sogenannten Weißen wollten damit gegen die politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland protestieren. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die zahlreichen Verkehrsbeschränkungen sind mittlerweile alle aufgehoben.

Die Schloss-Stiftung hatte im Vorfeld jeden Versuch verurteilt, den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat durch Verschwörungstheorien, systematische Falschinformation und unverantwortliche historische Vergleiche verächtlich zu machen. Auf dem Parkplatz am Schloss hatte das Neustadter Bündnis gegen Rechts eine Gegendemonstration veranstaltet.

Einen Bericht über den Aufmarsch samt Kommentar finden Sie hier.