Die in der vergangenen Woche wegen der Erkrankung eines der Hauptbeteiligten ausgefallene Premiere der neuen Buchvorstellungsreihe „Hambacher Nachlese“ im Hambacher Schloss soll in dieser Woche am Donnerstag, 29. April, um 19 Uhr nachgeholt werden. Wie berichtet wird dabei der Historiker Kristian Buchna, seit Herbst 2020

wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schlossteam, mit Eckart Conze, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg, über dessen neues Buch „Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe“ sprechen. Die Teilnahme ist frei. Der Link findet sich unter www.hambacher-schloss.de.