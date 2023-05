Unter dem Motto „Musik am Schloss“ soll am Samstag anlässlich des Jahrestags des Hambacher Festes von 1832 rund um das Hambacher Schloss ein musikalisches Mitmachfest steigen. Veranstalter sind die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss. Das Programm beginnt um 13 Uhr. Um Besuchern die Anreise zu erleichtern, wird ein kostenloser Shuttle-Bus eingesetzt. Abfahrt ist an der Haltestelle Weinstraßenzentrum am ehemaligen Hela-Parkplatz an der Chemnitzer Straße 40 (zwischen McDonalds und Dehner Garten-Center): Abfahrt ist von 12 bis 18 Uhr stündlich jeweils zur vollen Stunde. Die Rückfahrten ab dem Hambacher Schloss starten ab 13.20 Uhr jeweils stündlich bis abends. Laut Stadt fährt zudem die kostenpflichtig Buslinie 502 am Samstag vom Hauptbahnhof im Halbstundentakt zum Hambacher Schloss. Auch für die Abendveranstaltung „Tohuwabohu“ ab 19 Uhr gibt es einen Shuttle-Service, so die Stadt. Abfahrt ist dann mit dem Sonderbus „Musik am Schloss“ um 18 Uhr am Hauptbahnhof, Fahrten zurück sind um 21.30 und 23 Uhr. Weitere Informationen: www.hambacher-schloss.de.