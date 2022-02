Als Zeichen der Solidarität erstrahlt das Hambacher Schloss seit Freitagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb. „Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen russischen Krieg gegen die Ukraine auf das Schärfste“, teilten die Schlossstiftung und die Stadt Neustadt mit.

In dieser zutiefst bedrückenden Lage gelte die Solidarität der Ukraine, insbesondere allen Menschen, die Opfer zu beklagen hätten und die zur Flucht gezwungen worden seien. „Wir fühlen uns auch allen in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern verbunden, die nun in Angst leben aus Sorge um Familienangehörige und Freunde“, heißt es.

Bis 3. März wird das Hambacher Schloss nun in Blau-Gelb leuchten. Dieses weithin sichtbare Zeichen sei Ausdruck jener Solidarität der europäischen Völker, die bereits das Hambacher Fest von 1832 geprägt habe, so Stiftung und Stadt. Der Gedanke der internationalen Solidarität gehöre bis heute zur Identität des Hambacher Schlosses und der Demokratiestadt Neustadt.