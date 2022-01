Das seit Jahresbeginn wegen des Umbaus der Dauerausstellung komplett geschlossene Hambacher Schloss öffnet in der kommenden Woche wieder seine Tore – und präsentiert im Siebenpfeiffer-Saal dann eine aus zwei Teilen bestehende Sonderausstellung zur Weimarer Republik. Die Doppelschau, die bis 10. April zu sehen sein wird, besteht aus der Dokumentation „Die Weimarer Republik: Deutschlands erste Demokratie“ des in Weimar ansässigen Vereins „Weimarer Republik e.V.“, die im Vorfeld der 100-Jahr-Feier der Weimarer Verfassung 2019 entstand, sowie aus der Wanderausstellung „Darüber lacht die Republik. Friedrich Ebert und ,seine’ Reichskanzler in der Karikatur“, die von der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg auf Reisen geschickt wurde. Deren Geschäftsführer Prof. Dr. Walter Mühlhausen eröffnet die Präsentation auch am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr mit einem Vortrag über Ebert in den Karikaturen der Zeit. Der Eintritt ist frei, Anmeldung mit Angabe der Adresse und Telefonnummer unter anmeldung@hambacher schloss.de aber erforderlich.