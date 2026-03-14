Zum ersten Mal wird am Mittwoch, 18. März, der bundesweite Tag der Demokratiegeschichte begangen. Auch das Hambacher Schloss ist dabei.

Das Hambacher Schloss beteiligt sich mit freiem Eintritt und kostenlosen Führungen, wie aus Angaben der Stiftung Hambacher Schloss hervorgeht. Der Aktionstag rückt die Bedeutung demokratischer Errungenschaften in den Fokus.

Der 18. März vereint wichtige Stationen deutscher Demokratiegeschichte: die Ausrufung der Mainzer Republik 1793, die Barrikadenkämpfe der Revolution von 1848 und die erste freie Volkskammerwahl in der DDR 1990. Rund um den neuen Aktionstag finden an vielen Orten in Deutschland Veranstaltungen statt – von Ausstellungen, Führungen und Diskussionen bis zu kulturellen Formaten. Der Tag der Demokratiegeschichte steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Kristian Buchna, Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung Hambacher Schloss, erklärt: „Nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch das gegenwärtige Erstarken autokratischer Kräfte führt uns schmerzlich vor Augen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist.“ Das Hambacher Schloss beteilige sich als zentraler Ort der deutschen Demokratiegeschichte am bundesweiten Aktionstag.

Programm im Hambacher Schloss

Besucher können die Dauerausstellung besuchen. Die Ausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ zeigt mit Exponaten und Mitmachstationen die Geschichte des Hambacher Festes 1832; unter dem Motto „Farbe bekennen“ wird der Bezug zur Gegenwart interaktiv erlebbar. Geöffnet ist das Schloss von 9.30 bis 18 Uhr, kostenlose Führungen finden um 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 und 16 Uhr statt. Details unter https://tag-der-demokratie-geschichte.de/.