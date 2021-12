Seit 21. November benutzt der Lichtkünstler Ingo Bracke das Hambacher Schloss allabendlich als Folie einer dynamischen Lichtinstallation, die sich mit sich stetig wandelnden Lichtzeichnungen und überlagernden Bildebenen im Rhythmus einer Atembewegung präsentiert. Jetzt steht am kommenden Wochenende ein Update an. In der neuen Bildsequenz, die bis 9. Februar zu sehen sein wird, stellt der international tätige Künstler das Thema der Vielfarbigkeit in den Mittelpunkt und widmet seine Darstellung in den Farben des Regenbogens lange diskriminierten Minderheiten wie der LGBTQ-Community oder Menschen mit Behinderung. Am Eröffnungswochenende wird Bracke an drei Tagen, Freitag, Samstag und Sonntag, 17.-19. Dezember, jeweils ab 17 Uhr auf dem Schloss zugegen sein und dabei von der Berliner Künstlerin Edda Dietrich unterstützt. Sie stellt allerdings die ursprünglich geplante Uraufführung der Lichtperformance „We the Peoples“ zurück und zeigt stattdessen den märchenhaften Farb-, Klang- und Lichtzauber „Mensch und Natur“, der mit seiner optimistischen Grundstimmung besser zur von Sorgen und Ängste bestimmen aktuellen Lage passe. Dietrich nutzt für ihre mediale Großprojektion heilkundliche Grafiken der Renaissance und geht in einem eigens geschriebenen und eingesprochenen Gedicht auf die märchenhaften Heilkräfte der Alraune ein. Der Eintritt ist frei. Der Zutritt zum Außengelände des Schlosses ist allerdings nur nach Anmeldung unter licht@hambacher-schloss.de möglich (bei Nennung von Adresse, Telefonnummer und des gewünschten Veranstaltungstages). Es gilt 2G.