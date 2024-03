Das Hambacher soll modernisiert werden und erhält dafür 150.000 Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Investitionen in national bedeutende Kultureinrichtungen in Deutschland“. Wie Tobias Lindner, Grünen-Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt, mitteilt, sind die Gelder für die Modernisierung der Technik, der Infrastruktur für Museumspädagogik und Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz des Schlosses vorgesehen. Lindern begrüßt in der Mitteilung die Geldspritze vom Bund: „Das Hambacher Schloss ist von zentraler Bedeutung für die Demokratie in Deutschland.“