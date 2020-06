Wo eigentlich ein Ortsschild Reisende darauf aufmerksam macht, dass sie sich auf der Weinstraße jetzt nicht mehr in Diedesfeld, sondern in Hambach befinden, prangt derzeit lediglich ein leerer Metallrahmen. Das überrascht selbst Hambachs Ortsvorsteherin Gerda Bolz, die momentan nicht in dem Neustadter Ortsteil weilt. „Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber in der jüngsten Zeit ist das lange nicht mehr geschehen“, antwortet Bolz auf die Frage, wann zuletzt ein Ortsschild in der geschichtsträchtigen Gemeinde abmontiert worden sei. Also muss die Ortsvorsteherin am Montag den Bauhof in Neustadt kontaktieren. „Ich werde dort anrufen, und dann müssen sie ein neues Schild aufhängen“, sagt Bolz. Es sei denn, die dreisten Diebe zeigen Reue und bringen das gelbe Schild bis dahin zurück an seinen Platz unterhalb des Hambacher Schlosses.