Das von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier herausgegebene Buch „Wegbereiter der deutschen Demokratie“, das 30 mutige Frauen und Männer portraitiert, die sich in Deutschland zwischen Französischer Revolution und Weimarer Republik für Freiheit und Menschenrechte einsetzten, steht am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr im Hambacher Schloss im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung der Reihe „Hambacher Nachlese“. Gäste auf dem Podium sind die Verfasser zweier Beiträge des Bandes: die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger, die aufzeigt, wie lang und beschwerlich der Weg zum demokratischen Denken in Deutschland war, sowie der Journalist Heribert Prantl, lange Jahre Mitglied der Chefredaktion und Leiter des Ressorts Meinung der „Süddeutschen Zeitung“, der sich mit Philipp Jakob Siebenpfeiffer als einem Vorkämpfer der Pressefreiheit befasst. Nach kurzen Impulsvorträgen stellen sich die beiden den Fragen von Kristian Buchna, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Hambacher Schloss. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter anmeldung@hambacher-schloss.de aber zwingend erforderlich. Die Veranstaltung ist unter 3G angekündigt, doch könne sich dies „aufgrund der dynamischen Entwicklung der Covid-19-Situation“ noch ändern. Für alle, die lieber zu Hause bleiben wollen, gibt es auch eine Livestream-Übertragung via Youtube. Der Link findet sich unter www.hambacher-schloss.de.