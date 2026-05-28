Am 3. Juni startet das 29. Hambacher Musikfest mit dem Eröffnungskonzert im Hambacher Schloss. Bei dem Kammermusikfestival gastiert erstmals der Pianist Oliver Triendl.

Vergangenes Jahr wurde Triendl mit dem „Special Achievement Award“ der International Classical Music Awards sowie dem „Opus Klassik“ und kürzlich mit dem schwedischen „Grammis“-Preis ausgezeichnet. Zu „vielfältiger Verstärkung“ (so das Internetportal des Festivals) wird diesmal neben dem Mandelring Quartett eine Reihe international gefeierter Gäste zu hören sein – darunter der Trompeter Jörge Becker, der Flötist Pirmin Grehl, der Harfenist Sivan Magen, der Organist Simon Reichert, die Klarinettistin Laura Ruiz Ferreres, der Kontrabassist Jens Veeser und das Stuttgarter Posaunen-Consort (Leitung: Henning Wiegräbe).

Eine ebenso individuelle wie humanistische Note bringt der Pianist Oliver Triendl. Als eine seiner „primären Aufgaben“, erklärt er im Interview, sehe er das „Aufnehmen und Dokumentieren spannender und lohnenswerter Musik, die aus verschiedensten Gründen in Vergessenheit geriet“. Dazu gehört die Tonkunst der Gegenwart, etwa im Dialog mit befreundeten Komponisten wie Krzysztof Meyer und Peteris Vasks. Er verstehe es als sein Ideal, „Musik der verschiedensten Epochen auf natürliche und harmonische Art in einem Konzertprogramm zu kombinieren“. Geboren 1970 im niederbayerischen Mallersdorf, studierte er unter anderen bei Rainer Fuchs und Gerhard Oppitz in München sowie bei Oleg Maisenberg in Wien. Seine Laufbahn nahm 1996, durch Auszeichnungen wie den Bayerischen Staatsförderpreis und den 1. Preis beim Internationalen Kammermusikwettbewerb Triest, rasch Fahrt auf. Triendls umfangreiches Repertoire dokumentieren mehr als 150 CD-Produktionen mit führenden Sinfonie- und Kammerorchestern von Deutschland bis Shanghai.

Pianist schwärmt von Chemie im Mandelring Quartett

In Neustadt, verrät der gefragte Solist und Kammermusiker, hat er bisher noch nicht gespielt, dafür aber mehrfach mit dem Mandelring Quartett sowie mit seinen Mitgliedern in getrennten Formationen. Die „Chemie in einem solch hervorragenden, über so viele Jahre arbeitendem Ensemble“ sei faszinierend. Daher freue er sich auf „äußerst konstruktive“ und gleichzeitig „entspannte, aber auch humorvolle“ Proben. Lieblingsstücke oder eine „favorisierte Epoche“ im Rahmen des Festivals wolle er nicht eingrenzen, da er die Vielfalt liebe und immer das Stück, welches gerade auf dem Pult steht, „das aktuellste und wichtigste“ sei.

Auf zwei Höhepunkte des Programms sei Triendl jedoch besonders neugierig: „Ich kenne beide Werke, habe sie aber bisher nicht gespielt.“ Da ist zunächst das „Septett Militaire“ in C-Dur op. 114 des Mozart-Schülers Johann Nepomuk Hummel aus dem Jahr 1829. Zum Eröffnungskonzert des Hambacher Musikfests am 3. Juni um 20 Uhr im Hambacher Schloss verspricht die Rarität mehr als nur einen „Schuss“ Humor: Der Komponist eines der meistgespielten Trompetenkonzerte hat in seine Besetzung neben Flöte, Klarinette, Violine, Cello und Kontrabass auch eine Trompete eingeschleust. Skurrile Skalenstränge durchbrechen immer wieder die Textur und führen die Instrumente durch pointierte Dialoge. Zusammengehalten wird das Kolloquium vom Klavier, dessen Palette zwischen solistischen und begleitenden Funktionen vermittelt. Gemessen, in farbigen Glockenklängen und folkloristischen Ornamenten kommt dagegen Aram Chatschaturjans Trio für Violine, Klarinette und Klavier von 1932 daher – Teil des Abschlusskonzerts am 7. Juni um 18 Uhr im Hambacher Schloss.

Kein Grund zur Klage über Mangel an Arbeit

Nach den Anerkennungen anno 2025 wurde Oliver Triendl vor wenigen Wochen, gemeinsam mit dem Zilliacus Trio, noch der „Grammis“, der schwedische Grammy verliehen. Dadurch hätten sich „eine ganze Reihe von interessanten Projekten ergeben. Über mangelnde Arbeit kann ich mich im Moment nicht beklagen!“

Termine

Beim Hambacher Musikfest 2026 spielt Oliver Triendl sowohl im Eröffnungskonzert (3. Juni, 20 Uhr) als auch im Abschlusskonzert (7. Juni , 18 Uhr), jeweils im Hambacher Schloss. Karten und weitere Informationen online unter https://hambachermusikfest.de und über den Förderkreis Hambacher Musikfest, mail@hambachermusikfest.de.

