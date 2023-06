Der Wolf sieht zum Fürchten aus, wirkt aber auch leicht verschmitzt. Peter ist ein munterer blonder Junge mit neugierigem Gesicht. Die schleichende Katze ist eine rot gestreifte, die Ente ist ein Entlein, denn sie ist noch ganz gelb. Woher wir das wissen?

Peter und der Wolf ist ein Musikmärchen für Kinder, geschrieben von Sergej Prokofiev im Jahre 1936. Ein Sprecher erzählt die kleine Geschichte, ein Symphonieorchester spielt die Musik. Man hört also nur. Aber beim Hambacher Musikfest gibt es auch etwas zu sehen. Auf Initiative des Mandelring Quartetts illustriert das Mußbacher Puppentheater Dornerei die Erzählung.

Hier erzählen zwei Personen: Eleen und Markus Dorner. Die beiden sind auch die Marionettenspieler. Sie bringen Peter, seinen Großvater und die anderen Figuren in Bewegung. Die Marionetten sind extra für dieses Stück gebaut worden. Es sind, wie Markus Dorner erklärt, Typen.

Quintett statt Orchester

Jede Figur wird durch ein Instrument dargestellt mit eigener Melodie, und die ist bei jedem Auftritt erkennbar. Bei Prokofiev spielt das Symphonieorchester und einzelne Instrumente stellen die Figuren dar: Geigen den Peter, ein Fagott den Großvater, eine Flöte das Vögelchen ...

Beim Hambacher Musikfest ist kein ganzes Symphonieorchester vorhanden. Statt etwa 50 Personen sind nur fünf auf der Bühne, man spielt eine Version für Bläserquintett mit Wally Haase (Flöte), Nick Deutsch (Oboe), Thorsten Johanns (Klarinette), Johannes Hinterholzer (Horn) und Bence Boganyi (Fagott). Einzeln und in verschiedenen Kombinationen stellen sie die Personen und die Stimmungen des Stückes dar.

Marionetten und Musik

Die Kinder werden als Zuschauer und Zuhörer ihre ganze Aufmerksamkeit konzentrieren. Sie werden die Melodien erkennen, dem charakteristischen Klang der Instrumente lauschen, die Figuren in der Musik erkennen und beobachten, wie man mit den verschiedenen Instrumenten arbeitet. Sie werden dem Märchen lauschen und die Marionetten auf der Bühne verfolgen. Sie haben also viel gleichzeitig zu tun und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie fasziniert sein werden.

Das ist eines der Ziele der Kinderkonzerte. Man möchte die Kinder mit Musik bekannt machen, und zwar mit den besonderen Qualitäten der klassischen Musik. Zur klassischen Musik aber gehört Aufmerksamkeit, um sie zu würdigen und große Kunstfertigkeit, um sie auszuüben.

Gastspiel in Landau

Die Dornerei fremdelt nicht mit der Verbindung von Marionetten und Musik. Im Gegenteil, Markus Dorner hat schon seit seiner Kindheit im Windsbacher Knabenchor gesungen und dort auch als Jugendlicher mit dem Puppenspiel begonnen. Auch im sonstigen Programm der Dornerei ist die Musik sehr präsent. Ein Beispiel ist eine Vorstellung der berühmten drei Tenöre mit Pavarotti als Puppe. Wenn das Publikum so viel Enthusiasmus und Vergnügen hat wie die Puppenspieler bei ihrer Vorbereitung, wird die Aufführung bestimmt ein großer Erfolg.

Es gibt eine Vorpremiere am 4. Juni im Museum für Puppentheater Kultur in Bad Kreuznach und ein Gastspiel in Landau am 12. Juli im Rahmen der Reihe „Landau liest“ . In Mußbach, in der Parkvilla im Herrenhof, gibt es am 20. August um 11 Uhr eine weitere Vorstellung. Bei diesen Aufführungen sind allerdings keine leibhaftigen Musiker dabei, die Musik kommt vom Band.

Info:

Kinderkonzert – Peter und der Wolf am Donnerstag, 8. Juni , 11 Uhr Saalbau, Beethovensaal, Karten: Kinder 10, Erwachsene 15 Euro, www.hambachermusikfest.de/tickets-kammermusik-festival/ oder: www.ticket-regional.de, Tel. 06351 9790777, Für die weiteren Aufführungen der Dornerei: Karten und Infos: www.puppentheater-dornerei.de