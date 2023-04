Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Traditionell geht es bei den beiden Weingutskonzerten des Hambacher Musikfests nicht ganz so „weinernst“ zu wie bei den Terminen im Saalbau, der Jakobuskirche oder dem Schloss. Dennoch setzten „Mandelring Quartett & Friends“ bei ihren Ausflügen in „Romantische Welten“ bei Naegele und Müller-Kern am Samstag und Sonntag neben selten aufgeführten, weniger tiefgründigen Werken von Fanny Hensel und Robert Fuchs mit Brahms und Mendelssohn einige hochdramatische Akzente.

Mein „Fenchel“ nannte Felix Mendelssohn liebevoll seine vier Jahre ältere Schwester Fanny Hensel, der, den damaligen Rollenmustern entsprechend, eine Karriere