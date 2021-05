Nun ist es amtlich: Das von 2. bis 5. Juni mit fünf Konzerten geplante 24. Hambacher Musikfest findet tatsächlich statt. Wie Festivalleiter Christian Noll mitteilte, hat sich das Organisationsteam heute in Rücksprache mit der Stadt entschieden, alle Konzerte unter der Maßgabe der 21. Landescoronaverordnung stattfinden zu lassen, auch wenn diese am 1. Juni auslaufe und die 22. mutmaßlich weitere Erleichterungen bringe. So können höchstens 100 Zuhörer den einzelnen Konzerten beiwohnen, die im Hambacher Schloss, dem Weingut Naegele, der Pfarrkirche St. Jakobs und dem Saalbau stattfinden, wobei das gleiche Programm im Abstand von drei Stunden zweimal dargeboten wird. Das Surprisekonzert bei Naegele ist als Open-Air vorgesehen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, müsste man in die Pauluskirche umziehen. Es gelten Abstandsgebot, Test-, Impf- oder Genesungsnachweis- und Maskenpflicht bis Erreichen des Sitzplatzes. Sollte die Inzidenz in Neustadt wieder über 50 steigen, müsste das Festival allerdings abgesagt werden, so Noll weiter. Restkarten gibt es nach seinen Worten keine mehr. Aufgrund der Zuhörer-Begrenzung gehe er davon aus, dass nur etwa die Hälfte der Besucherzahl erreicht werde wie bei normalen Festivals. Als Gastkünstler treten diesmal die Brüder Benjamin, Gustav und Paul Rivinius an die Seite des gastgebenden „Mandelring Quartetts“, die das Instrumentenspektrum um eine weitere Viola, Violoncello und Klavier erweitern. Der Yamaha-Flügel wird dafür extra aus Hamburg herantransportiert. Auch dieser Auftrag wurde erst heute Vormittag bestätigt.