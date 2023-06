Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Atempause für die bis dato fröhlich aufspielenden Bläser, stattdessen eine anstrengende Tour de Force für die Streicher und Pianist Ian Fountain: Als ein aufrüttelndes und an Dramatik kaum zu übertreffendes kulturelles Ereignis wird das Konzert in der Hambacher Jakobuskirche beim Hambacher Musikfest den Klassikfans in Erinnerung bleiben.

Entspanntes Zurücklehnen war an diesem Abend angesichts der geballten Häufung musikalischer Adrenalinstöße, verursacht vom Mandelring Quartett und seinem kongenialen englischen