Eine besondere Hambacher Leihgabe hat in dieser Woche ihren Platz im Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel gefunden, dem 2017 im Europaviertel der belgischen Hauptstadt in unmittelbarer Nähe zum Europäischen Parlament eingeweihten Museum der europäischen Einigungsgeschichte: das „Hambacher Skizzenbüchlein“, ein unmittelbar nach dem Hambacher Fest, wohl zwischen 1832 und 1836, in Straßburg entstandenes Büchlein mit 25 Portraitzeichnungen von Teilnehmern des Fests. Die elsässische Kapitale war damals ein wichtiger Fluchtort der liberalen und nationalen deutschen Opposition, versammelte aber auch viele Flüchtlinge anderer europäischer Nationen, zum Beispiel aus Polen.

„Das Hambacher Fest als Schlüsselmoment europäischer Demokratie-Geschichte ist jetzt auch in Brüssel präsent“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der feierlichen Übergabe des Dokuments am Dienstag. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Hambacher Schloss, Innenminister Roger Lewentz, ergänzte: „Der Mut und die Tatkraft der zum Schloss hinaufziehenden Männer und Frauen sind auch heute noch Vorbild und mahnendes Beispiel. Die Stiftung freut sich, die Dauerausstellung des Hauses der Europäischen Geschichte mit diesem besonderen Schatz bereichern zu dürfen.“

Das Hambacher Skizzenbüchlein war im Jahr 2015 von der Stiftung bei einem Berliner Auktionshaus ersteigert worden. Als Schöpfer ist ein Name genannt, den man vielleicht als „A. Kästner“ lesen kann. Die 25 Bleistiftzeichnungen zeigen größtenteils Gegner des restaurativen Systems im Deutschland der Vormärzzeit, von denen einige wie Johann Ernst Arminius von Rauschenplatt (1807–1868), Rudolf Lohbauer (1802– 1873) und Franz Stromeyer (1805–1848) auch nachweislich in prominenter Art und Weise auf dem Hambacher Fest aufgetreten sind. Portraitiert sind daneben aber auch Personen, die man ohne diese Quelle gar nicht namentlich mit dem Fest in Verbindung bringen könnte – so einige polnische Exilanten.

In diesem Kontext betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Das Hambacher Fest war auch ein Fest der europäischen Begegnungen. Es kamen viele Menschen aus unterschiedlichen europäischen Regionen zusammen. Auch deshalb ist das Skizzen-Büchlein im Haus der Europäischen Geschichte genau am richtigen Platz. Denn der Gedanke des friedlichen Miteinanders über Grenzen hinweg prägt die Menschen in Rheinland-Pfalz – in der Mitte Europas – ganz besonders.“ Die Hambacher Leihgabe soll für sechs Monate in Brüssel zu sehen sein. Danach kehrt sie zurück an ihren angestammten Platz im Schloss.