Nach einem erfolgreichen ersten „Kiez-Flohmarkt“ Anfang Juni folgt am Samstag die zweite Runde mit einem deutlich erweiterten Einzugsgebiet auf der Hambacher Höhe. Von 10 bis 15 Uhr bieten private Haushalte auf ihren Grundstücken Vielfältiges an: Von Kindersachen und Kleidung über Spielzeug sowie Kunst und Keramik bis hin zu Sammlerstücken und Dachbodenschätzen wird alles geboten. „Schlendern durchs Viertel ausdrücklich erwünscht“, betonen die Organisatoren. Folgende Straßen sind am Samstag beteiligt: Dochnahlstraße, Dr. Wirth-Straße, Erkenbrechtstraße, Frühlingsstraße, Hambacher Straße, Hans-Geiger-Straße, Hermann-Ehlers-Straße, Kiesstraße, Max-Slevogt-Straße, Robert-Schumann-Straße, Stephanstraße, Waldstraße, Walter-Bruch-Straße und Wittelsbacherstraße.