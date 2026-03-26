Die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge hat zu Diskussionen geführt – und zu juristischem Widerstand. Über einen Fall hat jetzt ein Gericht entschieden.

Genau 49,98 Euro soll ein Grundstücksbesitzer im westlichen Teil der Hambacher Höhe als wiederkehrenden Ausbaubeitrag für das Jahr 2018 zahlen. Dagegen legte der Neustadter Widerspruch ein. Nachdem dieser zurückgewiesen worden war, klagte er vor dem Verwaltungsgericht Neustadt. Die Höhe des Beitrags spielte dabei keine Rolle – es ging um Grundsätzliches.

„Es geht vor allem um den Zuschnitt der Abrechnungseinheit“, sagte der Vorsitzende Richter Hanno Gorius. Seit 2024 dürfen in Rheinland-Pfalz für die Erneuerung von Straßen, Gehwegen und anderen Verkehrsanlagen nur noch wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben werden. Grundstückseigentümer innerhalb einer Abrechnungseinheit beteiligen sich an allen Maßnahmen in diesem Gebiet. Für die Bildung solcher Einheiten gibt es gesetzliche Vorgaben.

Gericht versucht sich an Erklärung

Die Stadt Neustadt hat mehrere Abrechnungseinheiten gebildet, die der Stadtrat beschlossen hat. Eine davon ist „Hambacher Höhe West“. Dazu gehören der westliche Teil der Hambacher Höhe und das Afrikaviertel. Erste Maßnahme ist die Erneuerung der Humboldtstraße im Afrikaviertel.

Eine Voraussetzung ist ein baulicher Zusammenhang innerhalb des Gebiets. Diesen sah der Kläger nicht. Zwischen dem Kastanienweg auf der Hambacher Höhe und dem Leibniz-Gymnasium liege ein größeres Waldstück. Das Afrikaviertel müsse zur Abrechnungseinheit Sauterstraße gehören. „Wer kann erklären, dass die Hambacher Höhe und das Afrikaviertel ein zusammenhängendes Wohngebiet sein sollen“, fragte er.

„Ich kann es Ihnen vielleicht erklären“, entgegnete Gorius. Vertreter der Stadt waren zwar anwesend, äußerten sich jedoch nicht. Ein Zusammenhang fehle nur dann, wenn beidseits der Grenze auf etwa 100 Metern keine Bebauung vorhanden sei. Die Grenze bilde dort das Leibniz-Gymnasium. Westlich und östlich davon liege die Bebauung jeweils näher als 100 Meter.

Keine Verpflichtung zur Einbindung

Auch weitere Einwände überzeugten das Gericht nicht. Die Satzung wurde am 27. April 2021 beschlossen und rückwirkend zum 3. März 2018 in Kraft gesetzt. Das sei rechtlich zulässig, erklärte Gorius.

Der Kläger verwies darauf, dass bereits 2016 eine Stützmauer erneuert und die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt worden sei. Diese Arbeiten seien abgeschlossen gewesen, bevor wiederkehrende Beiträge eingeführt wurden. Beiträge dürften nicht nachträglich erhoben werden, argumentierte er. Maßnahmen gelten jedoch erst als abgeschlossen, wenn alle Rechnungen vorliegen, so Gorius. Die letzte Rechnung sei erst 2024 bei der Stadt eingegangen.

Auch die Kritik an mangelnder Bürgerbeteiligung wies das Gericht zurück. Es möge Defizite gegeben haben, eine Verpflichtung zur Einbindung bestehe jedoch nicht.

„Machen Sie eine Entscheidung“

Der Kläger bemängelte zudem, dass aus dem Beitragsbescheid nicht hervorgehe, wofür konkret Kosten entstanden seien. Laut Gericht enthält der Bescheid alle vorgeschriebenen Angaben. Einsicht in weitere Unterlagen sei möglich – allerdings nur vor Ort in der Verwaltung.

„Konnten wir Sie überzeugen oder wollen Sie eine Entscheidung“, fragte Gorius. „Machen Sie eine Entscheidung“, antwortete der Kläger. Die Kammer wies die Klage ab.

Für 2019 wurden in der Abrechnungseinheit keine Beiträge erhoben. Für 2020 verschickte die Stadt Ende 2024 Bescheide mit deutlich höheren Forderungen. Der Kläger gab an, zu dieser Zeit in den USA gewesen zu sein und deshalb keinen Widerspruch eingelegt zu haben.