„Kippt mit dem Klima auch die Demokratie?“ – um diese kontroverse Frage dreht sich das nächste „Hambacher Gespräch“ am Mittwoch, 10. Mai, im Hambacher Schloss.

Die Klimaforschung warnt eindringlich vor einem endgültigen Kipppunkt, nach dem eine lebensbedrohliche Klimaerwärmung nicht mehr abwendbar ist. Dies fordert die Demokratie gleich mehrfach heraus. Reiche Menschen westlicher Länder tragen am stärksten zu den klimaschädlichen Emissionen bei – können sich aber gleichzeitig am ehesten gegen die Folgen des Klimawandels wappnen. Es stellt sich somit die Frage, ob unsere Demokratie einer solchen Klima-Ungerechtigkeit auf Dauer standhält und wie die tiefgreifende ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft demokratisch umsetzbar ist. Und schließlich sind auch die Protestformen des Klimaaktivismus umstritten.

Über all das diskutieren an diesem Tag ab 19 Uhr Linda Kastrup, Klima-Aktivistin und Sprecherin von Fridays for Future aus Duisburg, Reinhard Müller, Jurist und Redakteur für Zeitgeschehen bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, und Thomas Saretzki, Professor für Politische Theorie an der Universität Lüneburg. Die Moderation teilen sich Hans-Ludwig Buchholz vom Frank-Loeb-Institut der Universität Kaiserslautern-Landau, und Kristian Buchna von der Stiftung Hambacher Schloss. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen unter anmeldung@lpb.rlp.de aber erbeten.