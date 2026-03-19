Der polnische Verfassungsrechtler, Menschenrechtsaktivist und ehemalige Justizminister seines Landes Adam Bodnar wird mit dem „Hambacher Freiheitspreises 1832“ der Stadt Neustadt ausgezeichnet. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Übergeben wird der Preis am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss. Die Laudatio wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten, das hatte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel bereits am Mittwoch verraten. Er verstehe den Besuch auch „als Wertschätzung unseres stetigen Engagements für die Demokratiestadt Neustadt“, sagt Weigel dazu. Adam Bodnar stehe für eine starke demokratische Kultur in Europa, teilt die Stadt zur Begründung der Auszeichnung mit. Bodnar habe sich über viele Jahre hinweg konsequent für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Institutionen eingesetzt und damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gewaltenteilung und einer liberalen europäischen Rechtsprechung geleistet. „Die Auszeichnung würdigt zugleich die historische Verbindung zwischen der Freiheitsbewegung von 1832 und Polen, dessen Freiheitskämpfer bereits beim Hambacher Fest eine bedeutende Rolle spielten“, heißt es weiter. Über die Vergabe des Preises hat eine Jury entschieden. Bisherige Preisträger waren der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa.