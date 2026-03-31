In Hambach haben der Förderverein Hambacher Schwimmbad und der FC 23 Hambach erneut gemeinsam aufgeräumt, gereinigt, geflickt, gestrichen. Und viel Müll gefunden.

Der Förderverein Hambacher Schwimmbad betreibt seit 1993 ehrenamtlich das Hambacher Freibad. Zu seinen Aufgaben gehört auch der alljährliche Frühjahrsputz. Jetzt waren wieder im und rund um das Freibad herum ehrenamtliche Helfer sowie ein Tiefbautrupp unterwegs, erzählt Thomas Hocker, Vorsitzender des Fördervereins.

Gerostete Leitungen

Die über 50 Jahre alten Leitungen vom Filterhaus zum Nichtschwimmerbecken seien derart an- und durchgerostet gewesen, dass sie hätten ausgetauscht werden müssen, berichtet der Vorsitzende. „Das mit den Arbeiten beauftragte Tiefbauunternehmen will vor Ostern die Arbeiten abschließen“, informiert Hocker weiter. Der Förderverein wolle dann den Rasen und die Grünanlagen wieder so herrichten, „dass die Besucher von der Investition des Vereins im sechsstelligen Bereich kaum etwas sehen werden“. Hockers Bitte: „Damit der Förderverein in den nächsten Jahren einen weiteren Abschnitt der Leitungen sanieren lassen kann, freut er sich über Spenden.“

Parallel laufe die Reinigung der beiden Schwimmbecken, so Hocker. Nachdem das Wasser abgelassen und in den vergangenen Wochen mit Hochdruckreinigern der grobe Schmutz in den Becken entfernt worden sei, habe jetzt die nächste Reinigungsstufe angestanden.

Jede Menge Müll

Der Parkplatz zwischen Schwimmbad und Fußballplatz des 1. FC 23 Hambach wurde erneut von beiden Vereinen gemeinsam auf Vordermann gebracht. „Hier geht ein Dank an den Bauhof, der kurzfristig nicht nur vorab mit einer Kehrmaschine die Parkbuchten sowie die Straße gesäubert, sondern auch die Senkkästen von Laub befreit hat. Hier kann das Wasser wieder ablaufen“, sagt Thomas Hocker. „Leider mussten die ehrenamtlichen Helfer danach noch – wie jedes Jahr – jede Menge Müll aus den Büschen holen: Wodka-, Schnaps- und Weinflaschen, Chipstüten, Zigarettenschachteln, Kondomhüllen und anderes.“ Während „Thomas und seine Mitstreiter“ den Unrat entfernt haben, haben die Hambacher Fußballer laut ihrem Vorsitzenden Carsten Conrad mit den Fördervereinshelfern gemeinsam die Parkplätze wieder sauber und für die anstehende Saison bereit gemacht. Conrad: „Einige unserer Helfer haben den Grünschnitt erledigt.“

Auch auf dem Gelände des Fußballclubs haben die ehrenamtlichen Helfer den Frühjahrsputz sowie Handwerkliches erledigt: „Tribüne von Unkraut befreit, rund um das Gelände Laub entfernt, den Kiosk gereinigt, den Eingang zu den Kabinen verputzt, den Gang zu den Kabinen neu gestrichen, Reben zum Grillen vorbereitet und gesetzt, den Platz abgezogen und die Tore geflickt“, zählt Carsten Conrad die vielen verschiedenen Arbeiten auf.

Helfer aus drei Generationen

Was den FC-Vorsitzenden besonders freut: „Gearbeitet haben alle von Groß bis Klein mit insgesamt rund 40 Personen. Und das sogar über drei Generationen hinweg: vom Opa über den Sohn bis zum Enkel.“ Die Fußballer haben ihren nächsten Arbeitseinsatz erst wieder im Spätjahr anstehen, kündigt Conrad an. „Aber der ist noch nicht geplant“, sagt er.

Feibad-Saison ab 23. Mai

Anders ist das im Freibad, das noch nicht startklar für die Sommersaison ist. Die Schwimmbad-Saison beginnt laut Thomas Hocker am 23. Mai. Vorher stehen auf dem Gelände weitere Arbeitseinsätze bevor. „Wer bei den Saisonvorbereitungen helfen möchte, ist an den Samstagen 11., 18. und 25. April jeweils ab 9 Uhr im Freibad in Hambach willkommen“, sagt der Vorsitzende und hofft auf viele helfende Hände.

Für die Badesaison 2026 sucht der Hambacher Förderverein übrigens zudem noch zweite Badeaufsichten, „die wir als geringfügig Beschäftigte einstellen“, informiert Thomas Hocker. Wer sich für diesen Job interessiere, solle eine Mail schicken an info@freibadhambach.de.

Information

Wer dem Förderverein Hambacher Schwimmbad Geld spenden möchte für die Sanierung von Leitungen, überweist es: Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE82 5465 1240 1000 0041 41.