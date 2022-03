Wenn ein Sechsbeiner in blau-metallic auch Kinderaugen strahlen lässt.

Mistkäfer oder Borkenkäfer kommen im Wald häufig vor. Siegmund Kanzler aus Hambach hat aber einen selteneren Käfer aus der Familie der Bockkäfer gefunden: Den blauvioletten Scheibenbock, lateinisch Callidium violaceum. „Ich war in Kandel, meine Frau hatte dort eine Ausstellung“, erzählt er. Kanzler ging in den Wald, um noch einige Dekomaterialien für die Ausstellung seiner Frau zu sammeln. Unter einer Rinde entdeckte er dann die Käfer. „Wie eine Hand nach unten“, saßen die vier blau-metallic schimmernden Käfer ruhig nebeneinander.

Erst, als sie Kanzler bemerkten, fingen die Tiere an zu laufen. Und das durchaus flink, wie er erzählt. Als Sonnenstrahlen die Käfer trafen, fiel dem 72-Jährigen die imposante Färbung der Insekten auf. Kurzerhand fing er die Tiere ein. Für Kanzler war es nicht der erste Käferfund, wie er erzählt: „Ich hatte auch schon oft den Hirschkäfer in meinem Garten.“ Doch Callidium violaceum hatte er bis dahin noch nie gesehen. Auf den Roten Listen einiger Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder Brandenburg wird die Art, die auch Veilchenbock genannt wird, als gefährdet, beziehungsweise potenziell gefährdet eingestuft. In Rheinland-Pfalz steht sie nicht auf der Roten Liste.

Käfer auf Reisen

Mitunter wird sie auch als Holzschädling eingestuft. Allerdings gilt ihr Schaden als gering. Sie fressen sich zwar nur ein wenig unter die Baumrinde ein, ihre Puppenwiegen können jedoch durchaus zehn Zentimeter ins Holz eindringen. Die vier blau-violetten Scheibenböcke zeigte Siegmund Kanzler im Haßlocher Waldkindergarten, in dem seine Tochter mitarbeitet. Die Kinder seien begeistert gewesen. Doch das war nicht die einzige Station der Insekten. Die vier Käfer reisten mit zu einer weiteren Ausstellung seiner Frau nach Kaiserslautern und auch dort fand die matte Blaufärbung der Tiere Anklang. Bald will Siegmund Kanzler die schönen Tierchen im Haßlocher Wald wieder freilassen.