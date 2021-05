Die Stiftung Hambacher Schloss feiert den 189. Jahrestag des Hambacher Festes am Donnerstag, 27. Mai, mit einer dreiteiligen Online-Abendveranstaltung, die um 19 Uhr beginnt und Geschichte, Gegenwart und Zukunft verbinden soll. Für die Geschichte steht ein von Schauspielerin Leni Bohrmann mit Rezitationen unterstützter Vortrag der Historikerin Sarah Traub vom Institut für Geschichtliche Landeskunde der Universität Mainz. Traub ist Mitarbeiterin eines Buches mit dem Titel „Hoher Besuch und starke Worte – Zwei Jahrhunderte politischer Reden auf dem Hambacher Schloss“, das im Juni im NA-Verlag erscheinen soll, und wird am Beispiel einzelner Reden über den Wandel der Hambach-Erinnerung im historischen Zeitverlauf sprechen. Die Gegenwart gehört dem internationalen Kunst- Projekt „Building Conversation“, bei dem verschiedene Gesprächsmodelle aus aller Welt durchgespielt werden und das in der Region erstmals beim „Demokratie-Festival“ 2018 zu erleben war. Es wird vorgestellt von Lea Gerschwitz von „Matchbox“, dem wandernden Kunst- und Kulturprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar. Ausblicke in die Zukunft stehen schließlich im Mittelpunkt eines Gesprächs mit Oberbürgermeister Marc Weigel, der über die Pläne zur weiteren Profilierung Neustadts als Demokratiestadt sprechen wird und darüber, welche Rolle dabei das Hambacher Schloss und die Erinnerung an das Hambacher Fest spielen könnten. Ulrike Dittrich und Kristian Buchna von der Stiftung Hambacher Schloss führen durch die Veranstaltung, die von Mitgliedern des „Kurpfälzischen Kammerorchesters“ aus Mannheim musikalisch umrahmt wird. Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr per Youtube-Livestream aus dem Festsaal des Schlosses übertragen. Der Link findet sich unter www.hambacher-schloss.de. Im Anschluss besteht ab 21 Uhr die Möglichkeit, das Projekt „Building Conversation“ per Videokonferenz auch praktisch kennenzulernen. Das Thema der Conversation für diesen Abend lautet „Unmögliches Gespräch über Freiheit“. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung über die Website www.buildingconversation.nl/en/.