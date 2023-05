Das Restaurant „Delphi“ in Hambach steht für griechische Spezialitäten und gelebte Gastlichkeit. Nun hat es mit Antonis Antoniadis einen neuen Pächter. Unbekannt ist er den Einheimischen nicht. Zumindest nicht jenen, die gern schwimmen gehen.

Als er gefragt wurde, ob er als neuer Pächter einsteigen will, musste Antonis Antoniadis keine Sekunde überlegen. „Ich habe sofort ja gesagt!“ Das hing auch damit zusammen, dass er das traditionsreiche Hambacher Restaurant Delphi schon gut kannte.

Mit der Familie des vorigen Pächters sei seine Familie seit langem befreundet, erzählt Antoniadis. Außerdem habe er schon einmal vier Jahre in der Küche des Delphi gearbeitet – und seine Frau Anna im Service. Nun wird es wieder als Familienunternehmen geführt, denn der dritte im Bunde ist ihr 20-jähriger Sohn Dimitri, Student der Betriebswirtschaft. Antoniadis, der zuvor die Gaststätte im Hambacher Freibad unter sich hatte, hat seine Liebe zur Gastronomie aber erst spät entdeckt.

Seit elf Jahren in Hambach

Vor elf Jahren sei er mit Frau und Sohn nach Deutschland gekommen, erzählt der 48-Jährige – „direkt nach Hambach und geblieben“. Durch die Stelle im Delphi habe er festgestellt, wie viel Freude ihm die Arbeit mit Menschen mache. Die vier Jahre im Freibad-Kiosk seien auch sehr schön gewesen, ergänzt Sohn Dimitri. „Aber wir dachten, ein Restaurant wäre doch mal was!“ Dass es schlussendlich das Delphi würde – und das auch noch so bald – hätten sie jedoch nicht gedacht.

Gemeinsam mit seiner Frau ist Antoniadis nun im Service und schätzt an dieser Tätigkeit den direkten Kontakt zu seinen Gästen. Das Restaurant laufe auch gut, freut sich der Gastwirt. Es kämen auch nicht nur Stammgäste des früheren Besitzers, sondern „jetzt im Mai immer mehr neue Leute“. Touristen entdeckten das Restaurant, aber auch die Gespräche mit den Gästen sowie das gute Wetter zahlten sich aus.

Erste Bilanz im Sommer

Hat die Familie neue Pläne für das Delphi? Dimitris Antoniadis berichtet von der Speisekarte, die um ein paar Gerichte ergänzt worden sei. Neben neuen Fischkreationen würden auch Vegetarier und Veganer berücksichtigt. Nach dem Sommer würde dann ausgewertet, welche Speisen gut und welche weniger gut gegangen seien: „So können wir den Gästen entgegenkommen und haben einen guten Überblick.“ Außerdem sei das Delphi jetzt auch online zu finden: mit einer eigenen Webseite samt Reservierungsmöglichkeit und in Sozialen Medien wie Instagram und Facebook.

Den ganzen August über bleibt das Delphi geschlossen. Dann wird renoviert, wie Vater und Sohn berichten. Der Boden und die Toiletten würden erneuert, „und dann mal sehen“, so Antoniadis. Denn bei Gelegenheit will er Tische und Stühle im Innenbereich austauschen, um dem Restaurant einen frischeren Anstrich zu verleihen.

Viel Arbeit kommt also auf den neuen Pächter zu, „doch das muss man in Kauf nehmen“, ist Sohn Dimitri überzeugt. Zumal nach der Renovierung noch ein Urlaub in der griechischen Heimatstadt Drama ansteht. Eine lange Reise – aber die mehr als 2000 Kilometer Autofahrt seien vergessen, „sobald man das Meer sieht“.