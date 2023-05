Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Cheerleader aus der Region zuletzt an einer Meisterschaft teilgenommen haben. Denn kaum eine andere Sportart ist so schwer von der Corona-Pandemie getroffen worden. Inzwischen herrscht jedoch sowohl in Haßloch als auch Hambach wieder reger Trainingsbetrieb. Die Hambacher suchen Mädchen, die das Cheerleading ausprobieren möchten.

Die Diamonds Cheerleader des FC 23 Hambach, im Frühjahr 2016 gegründet und in den Pausen bei Hambacher Fußballspielen im Einsatz, verfügen inzwischen erstmals über drei Mannschaften.