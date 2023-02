Von Dienstag, 28. Februar, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. März, wird in Hambach der Haagwiesenweg auf Höhe der Hausnummer 3a in beide Richtungen gesperrt. Laut Stadtwerken muss wegen eines Hausanschlusses an Wasser- und Stromleitungen gearbeitet werden. Der Kfz-Verkehr ist nur bis zur Baustelle möglich, gewendet werden kann nicht. Radler und Fußgänger können passieren. Aufgrund der Bauarbeiten werden zudem Halteverbote eingerichtet. Die Zufahrt zum Erlenweg bleibt frei.