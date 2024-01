In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat sich der Förderverein Hambacher Schwimmbad dafür ausgesprochen, dass auf dem Schwimmbadgelände durch Photovoltaik Strom erzeugt werden soll.

Bereits seit längerer Zeit habe sich der Vorstand Gedanken gemacht, wie man das Schwimmbad nachhaltiger und energieeffizienter betreiben kann. Vorsitzender Thomas Hocker: „Durch die vom Stadtrat vorgegebene Absenkung der Beckentemperatur in den beiden zurückliegenden Jahren konnte massiv Erdgas eingespart werden. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, haben wir zwar alte Umwälzpumpen durch modernere, effizientere ersetzt. Dennoch sehen wir aktuell wenig Möglichkeiten, den Verbrauch deutlich zu senken.“ Daher sehe man nun in Photovoltaikanlagen eine große Chance. „Während unserer Freibadsaison werden rund zwei Drittel der Jahresproduktion einer PV-Anlage erzeugt. Daher macht es nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn, einen möglichst großen Teil des im Schwimmbad verbrauchten Stroms vor Ort emissionsfrei zu erzeugen“, so Hocker. Einstimmig haben die Mitglieder den Vorstand ermächtigt, das Thema Photovoltaik voranzutreiben. Dazu stehen weitere Gespräche mit den Stadtwerken, der Stadt und den anderen Schwimmbad-Fördervereinen an. Die Stadtwerke entwickeln Hocker zufolge ortsspezifische Konzepte hinsichtlich der Stromversorgung mittels Photovoltaik. Die Stadt Neustadt prüfe, wie die Umsetzung in den Fördervereinsbädern rechtlich und ökonomisch realisierbar ist.