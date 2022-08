Bereits in der letzten Ferienwoche trifft sich der Ortsbeirat Hambach am Donnerstag, 19 Uhr, zu einer Sitzung im Alten Rathaus. Hauptpunkt an dem Abend ist das Entwicklungskonzept. Mit diesem geht es um den Handlungsrahmen für das Weindorf in den kommenden zehn bis zwölf Jahren. Entstanden ist das Entwicklungskonzept in einem mehrjährigen Prozess. Konkret geht es insbesondere um die Entlastung der Anwohner vom Besucherverkehr zum Hambacher Schloss. Anschließend werden sich auch Bauausschuss und Stadtrat mit dem Konzept befassen.