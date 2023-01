Der Haagwiesenweg in Hambach muss in Höhe der Hausnummer 3a erneut voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Die Sperrung wird demnach am Mittwoch, 18. Januar, von 6 bis voraussichtlich 12 Uhr andauern. Grund ist der Einsatz eines Autokrans, der den für den dortigen Neubau notwendig gewesenen Baukran abbauen und abtransportieren wird. Für den Schwertransport müssen außerdem wieder Halteverbote in der Straße eingerichtet werden. Der Zugang zum Erlenweg ist nach der Mitteilung der Stadt nicht von der Sperrung betroffen.