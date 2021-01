Shuttlebusse zum Hambacher Schloss und ein neuer Supermarkt sind die wichtigsten Projekte für Gerda Bolz. Für die Jakobuskerwe im Sommer ist die Planung schon im Gange – auch wenn noch einiges unklar ist.

In Hambach hätten in diesem Jahr „zwei ganz große Brocken Vorrang“, sagt Ortsvorsteherin Gerda Bolz (CDU), die das Amt seit 2014 innehat. Es sind das kommunale Entwicklungskonzept und der Bau eines Edeka-Markts.

Die vom Land geförderte Erarbeitung eines kommunalen Entwicklungskonzepts, sollte eigentlich im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Wegen der Pandemie wurde eine Verlängerung bis Spätsommer 2021 gebilligt. „Wir wollten jetzt im Frühjahr zu einer erneuten Bürgerbeteiligung unter dem Motto ,Hambach live’ einladen, aber das ist vorläufig nicht möglich“, berichtet Bolz. Derzeit sei nicht einmal ein Treffen der Lenkungsgruppe zulässig. Trotzdem ist sie optimistisch, dass das Konzept rechtzeitig fertig wird. Dessen zentraler Punkt ist der Verkehr vom Ortsteil zum Hambacher Schloss. Hier stehen zwei Varianten im Raum: eine Seilbahn oder elektrische Midi-Shuttlebusse. Die Seilbahn stelle sie „hinten an“, weil die Realisierung zu lange dauere, sagt Bolz. „Wir wollen weiterkommen“, das gehe nur, wenn man auf die elektrischen Shuttlebusse setze.

Wird der Edeka-Markt bis Weihnachten fertig?

Ihre Weihnachtseinkäufe möchte Gerda Bolz in diesem Jahr gern in dem Edeka-Markt erledigen, der in der Mittelhambacher Straße geplant ist. Ganz klappen werde das wohl nicht. Wie Bolz berichtet, gab es im Dezember ein „finales Abstimmungsgespräch“, jetzt müssten noch zwei Punkte geklärt werden, dann könne es mit dem Bau losgehen.

Was wird aus den Volksfesten?

Sie habe eine optimistische Natur, sagt Bolz von sich, deshalb plane sie die Hambacher Volksfeste für dieses Jahr. Allerdings mit einigen Vorbehalten. Für das Andergasser Fest, das Anfang Mai stattfindet, plane sie zumindest einen Bauernmarkt. Ob die Ausschankstellen öffnen können, da hat sogar die optimistische Andergasserin Bolz Zweifel. Für „Hambach schwarz-rot-gold“, das bis 2019 im Juni auf dem Hambacher Festplan stand, gebe es bisher noch keine Planung. „Weil sich die Vorbereitungsgruppe wegen der Pandemie-Vorschriften nicht treffen kann“, erklärt Bolz. Dagegen plane sie die Hambacher Jakobuskerwe für Ende Juli „ganz normal“. Allerdings mit dem Wissen, dass vielleicht doch wieder abgesagt werden muss.