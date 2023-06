Voller Vorfreude, aber auch mit gemischten Gefühlen hat Hambachs Ortsvorsteherin Gerda Bolz am Freitagabend das Schlossstraßenfest Schwarz-Rot-Gold eröffnet. Sie sei froh, dass die zehnte Auflage des Fests ganz ohne Corona-Einschränkungen stattfinden könne. Bis Sonntagabend gibt es bei verschiedenen Anbietern Wein, Musik, Kultur und Leckereien. Bolz betonte, dass das Fest an die Hambacher Geschichte und den Kampf um Freiheit erinnere. „Das Thema ist wieder ganz aktuell“, meinte sie mit Blick auf die Kundgebung der „Weißen“ an Pfingsten. „Wir müssen um unsere Demokratie kämpfen“, betonte Bolz. Daher seien dieses Mal die auf Plakaten aufgehängten Zitate in der Schlossstraße dem Thema Frieden gewidmet. Bolz dankte Martin Hauck für seinen Einsatz bei der Auswahl der Zitate. Die Ortsvorsteherin wünschte trotz der ernsten Bezüge allen ein schönes Fest und hoffte auf großen Zuspruch. Sie hoffe, dass alles friedlich bleibe, da für Samstagnachmittag zwei Kundgebungen am Schloss angemeldet worden seien. „Polizei und Ordnungsamt sind daher präsent und haben ein besonderes Auge auf Hambach.“