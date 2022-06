In Hambach wird wieder gefeiert: Nach dem Andergasser Fest vor gut einem Monat dreht sich von Freitag bis Sonntag im Weindorf alles um Schwarz-Rot-Gold.

Ortsvorsteherin Gerda Bolz freut sich, dass sie mit ihren Hambachern und Gästen nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder gesellig zusammenkommen kann. Für sie ist Schwarz-Rot-Gold „eines der schönsten Weinfeste der Pfalz“. Weingüter, Vereine, Gastronomen und Künstler laden dabei von Freitag- bis Sonntagabend in der Schlossstraße und in Teilen der Weinstraße zum Verweilen und Genießen ein.

Immer im Blick dabei: das Hambacher Schloss. Die Erinnerung an das Hambacher Fest vor 190 Jahren und die Themen Freiheit und Demokratie seien aktueller denn je, so Bolz. Daher werden zum Fest mehrere Banner die Straße dekorieren. Auf ihnen stehen Zitate berühmter Persönlichkeiten.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, der als „Tag der Freiheit“ läuft, um 18 Uhr an der Geispitz-Anlage. Ab dann findet auch die Weinprobe „Freiheit im Glas“ statt. Gäste können im Wächterhäuschen sowie bei allen Teilnehmern Probekarten kaufen und sich dann vom Können der Hambacher Winzer überzeugen. In einigen Höfen gebe es zudem Livemusik, so Bolz. Das Programm am Samstag startet um 14 Uhr und steht unter dem Motto „Tag der Einheit“. Kinder können sich dann am Rathausplatz schminken lassen. Außerdem gibt es den „weinigen Weg zur Demokratie“ mit Weinbotschafterin Kerstin Bach mit Verkostungen bei Winzern und Wildkräuterführungen mit Antje Niehörster. Am Abend können sich die Gäste laut Bolz dann wieder auf „ein vielseitiges Musikprogramm“ freuen. Am späten Abend gebe es noch „Beleuchtungsakzente“.

Historische Kostüme

Der Festsonntag firmiert als „Tag der Brüderlichkeit“. Für Kinder gibt es ab 11 Uhr ein Theaterstück. Erwachsene können ab 12 Uhr Sektbotschaften in Hambach erwandern. Außerdem gibt es wieder Kinderschminken und Wildkräuterführungen.

Um 15 Uhr beginnt das Straßentheater „Ein Tag im Mai“ – in historischen Kostümen geht es um die Ereignisse des Hambacher Festes vor 190 Jahren. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr die Kolpingskapelle auf dem Rathausplatz. Außerdem wird auch am Sonntag in vielen Höfen ein Programm mit Musik und Kunst geboten. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Netz unter www.neustadt-hambach.de.