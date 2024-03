Die Stadtwerke sind in dieser Woche in der Hambacher Enggasse unterwegs: Vom heutigen Montag, 25. März, bis Donnerstag, 28. März, erledigen die Werke Arbeiten in Höhe der Hausnummern 48 bis 50, wie die Stadt mitteilt. Aus diesem Grund muss die Straße für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Freiheitstraße.